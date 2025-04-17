Эти творожные куличи выпекаю каждый год. Не черствеют и не крошатся, а главное вкуснейшие
autosprite.ru
Пасха уже совсем близко, и если вы в поиске идеального рецепта, стоит обратить внимание на этот вариант с творогом.
Благодаря ему выпечка получается не только мягкой, но и долго не теряет свежести. Кулич выходит в меру плотным, влажным внутри и при этом не крошится.
Ингредиенты
Для теста:
- Молоко или сливки (жирные) — 200 мл
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 150 г
- Масло сливочное — 100 г
- Творог (жирность 9%) — 150 г
- Мука — 600–650 г
- Соль — 0,5 ч. л.
- Дрожжи: сырые — 15 г или сухие — 8 г
- Ванилин — по вкусу
- Изюм, орехи, апельсиновая цедра
Для глазури:
- Желатин — 1,5 ч. л.
- Вода — 2 ст. л. (для набухания желатина)
- Сахар — 180 г
- Вода — 4 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ч. л.
Как приготовить
1. Подготовка ингредиентов
Сливочное масло растапливают, творог пробивают блендером и смешивают с маслом. Эту смесь пока откладывают.
2. Заводим опару
Тёплое молоко соединяют с ложкой сахара и дрожжами. После перемешивания оставляют на 10 минут — дрожжи должны начать «работать».
3. Замешиваем тесто
К опаре добавляют яйца, сахар, творожно-масляную массу, соль, цедру апельсина и ванилин. Постепенно вводят муку (сначала 550 г), тесто замешивают руками или в миксере с насадкой «крюк» около 15 минут. При необходимости добавляют ещё муки, но важно не переборщить — тесто должно быть мягким и слегка липким.
4. Добавляем изюм
Изюм промывают, запаривают кипятком, затем обсушивают и обсыпают мукой — это помогает равномерно распределить его в тесте.
5. Подъем и расстойка
Тесто оставляют подниматься дважды, после чего формируют куличи и выкладывают их в формы, заполняя на треть. Перед выпечкой дают тесту подняться до краёв формы.
6. Выпекаем
Духовку разогревают до 180°C, выпекают 25–40 минут в зависимости от размера формы. Верх при необходимости прикрывают фольгой. Готовность проверяют шпажкой.
7. Готовим глазурь
Желатин замачивают в холодной воде. Отдельно нагревают сахар с водой до растворения, добавляют желатин и лимонный сок, затем массу взбивают до побеления и густоты. Смазывают куличи сразу, пока глазурь не застыла.
Вкус и структура
Готовый кулич имеет яркий аромат и лёгкий творожный оттенок. Мякиш получается воздушным, не осыпается при нарезке, а на следующий день выпечка остаётся такой же мягкой и свежей.
Советы для хозяек
- Чтобы котлеты не прилипали к доске, смочите её холодной водой.
- Немного сока граната можно легко получить с помощью чеснокодавки.
- Лимон удобнее натирать и выжимать, если перед этим подержать его в морозилке 30–40 минут, сообщает dzen.
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