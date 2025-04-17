Эти творожные куличи выпекаю каждый год. Не черствеют и не крошатся, а главное вкуснейшие

Пасха уже совсем близко, и если вы в поиске идеального рецепта, стоит обратить внимание на этот вариант с творогом.

Благодаря ему выпечка получается не только мягкой, но и долго не теряет свежести. Кулич выходит в меру плотным, влажным внутри и при этом не крошится.

Ингредиенты

Для теста:

Молоко или сливки (жирные) — 200 мл

Яйца — 2 шт

Сахар — 150 г

Масло сливочное — 100 г

Творог (жирность 9%) — 150 г

Мука — 600–650 г

Соль — 0,5 ч. л.

Дрожжи: сырые — 15 г или сухие — 8 г

Ванилин — по вкусу

Изюм, орехи, апельсиновая цедра

Для глазури:

Желатин — 1,5 ч. л.

Вода — 2 ст. л. (для набухания желатина)

Сахар — 180 г

Вода — 4 ст. л.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Как приготовить

1. Подготовка ингредиентов

Сливочное масло растапливают, творог пробивают блендером и смешивают с маслом. Эту смесь пока откладывают.

2. Заводим опару

Тёплое молоко соединяют с ложкой сахара и дрожжами. После перемешивания оставляют на 10 минут — дрожжи должны начать «работать».

3. Замешиваем тесто

К опаре добавляют яйца, сахар, творожно-масляную массу, соль, цедру апельсина и ванилин. Постепенно вводят муку (сначала 550 г), тесто замешивают руками или в миксере с насадкой «крюк» около 15 минут. При необходимости добавляют ещё муки, но важно не переборщить — тесто должно быть мягким и слегка липким.

4. Добавляем изюм

Изюм промывают, запаривают кипятком, затем обсушивают и обсыпают мукой — это помогает равномерно распределить его в тесте.

5. Подъем и расстойка

Тесто оставляют подниматься дважды, после чего формируют куличи и выкладывают их в формы, заполняя на треть. Перед выпечкой дают тесту подняться до краёв формы.

6. Выпекаем

Духовку разогревают до 180°C, выпекают 25–40 минут в зависимости от размера формы. Верх при необходимости прикрывают фольгой. Готовность проверяют шпажкой.

7. Готовим глазурь

Желатин замачивают в холодной воде. Отдельно нагревают сахар с водой до растворения, добавляют желатин и лимонный сок, затем массу взбивают до побеления и густоты. Смазывают куличи сразу, пока глазурь не застыла.

Вкус и структура

Готовый кулич имеет яркий аромат и лёгкий творожный оттенок. Мякиш получается воздушным, не осыпается при нарезке, а на следующий день выпечка остаётся такой же мягкой и свежей.

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