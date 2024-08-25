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Эти трое получат свой золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым повезет в лотерее 1 сентября

С приближением осени многие из нас надеются на ...

eva.ru

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С приближением осени многие из нас надеются на судьбоносные изменения в своей жизни, и для некоторых эти изменения могут прийти в виде выигрыша в лотерею. Известный астролог Василиса Володина поделилась своими прогнозами о трех знаках зодиака, которым особенно повезет в начале сентября.

Знаки зодиака, стоящие перед ветром удачи

Согласно Володиной, звезды особенно благосклонны к представителям следующих знаков:

  1. Тельцы - люди этого земного знака могут ожидать неожиданных финансовых поступлений в первый день осени. Благоприятное положение Венеры обещает им удачу в финансовых начинаниях, включая игры на удачу.

  2. Скорпионы - для этого водного знака начало сентября станет временем, когда стоит проявить особую смелость в принятии решений. Марс в их знаке усиливает интуицию, что может привести к значительным выигрышам.

  3. Рыбы - Рыбы найдут себя в потоке удачи благодаря благоприятному аспекту между их покровителем Нептуном и Юпитером. Это время, когда мечты могут стать реальностью, и они могут ожидать неожиданных, но приятных сюрпризов.

Как воспользоваться благоприятным периодом?

Володина советует всем удачливым знакам использовать этот шанс не только для участия в лотерее, но и для инвестирования в перспективные проекты или начала нового дела. "Следуйте за своей интуицией, она не подведет вас в этот период", - напоминает астролог.

Остальные знаки не должны отчаиваться

Для тех, кто не попал в список счастливчиков, Володина напоминает, что удача - это не только вопрос звезд, но и результат усилий и оптимизма. "Вселенная щедра к тем, кто открыт к новым возможностям и не боится рисковать", - заключает она.

Пока осень застает некоторых нас врасплох своими сюрпризами, эти три знака могут ожидать, что звезды будут играть на их стороне, по крайней мере, в начале сентября. Удачи вам, и пусть фортуна всегда будет на вашей стороне!

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