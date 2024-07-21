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Эти обычные травы помогут в похудении без вреда для организма: советы специалиста

Задержка жидкости в жировых тканях может стать причиной таких неприятных явлений, как целлюлит, лишний вес и отеки

folkextreme.ru

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Задержка жидкости в жировых тканях может стать причиной таких неприятных явлений, как целлюлит, лишний вес и отеки. Такое состояние замедляет метаболические процессы в организме и снижает эффективность диет. Однако, существует простой и доступный способ стимулировать выведение излишков воды из организма, ускоряя таким образом сжигание жира. Этот метод включает в себя приготовление дренажных напитков в домашних условиях.


Эти напитки работают по трем направлениям: тонизируют, способствуют дренажу и ускоряют сжигание жиров. Вот несколько простых рецептов, которые вы можете легко приготовить дома:

Инструкция по приготовлению напитка из мать-и-мачехи Для приготовления напитка возьмите 2 столовые ложки измельченных листьев мать-и-мачехи и залейте их 200 мл горячей воды. Настаивайте смесь в термосе на протяжении 60 минут. Рекомендуется употреблять по столовой ложке данного напитка утром и вечером.

Способ приготовления березового чая с медом Добавьте одну чайную ложку сушеных и измельченных березовых листьев в стакан кипящей воды и вмешайте половину чайной ложки меда. Употребляйте чай за 30 минут до приема пищи дважды в день.

Методика приготовления настоя из листьев черной смородины Залейте 25-30 г листьев черной смородины 500 мл кипящей воды. Дайте настою остыть и принимайте его по полстакана трижды в день.

Рецепт земляничного настоя Используйте 2 столовые ложки сушеных земляничных ягод и листьев, залитых стаканом кипящей воды. Настаивайте в течение 2 часов и употребляйте по столовой ложке четыре раза в день перед едой.

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