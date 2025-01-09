Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Еловые иголки заливаю уксусом — всю зиму радуюсь: гениальный лайфхак для хозяек

Откройте для себя, как еловые иголки, залитые у...

omtea.ru

Подписаться в Telegram

Зима – время сказочных запахов и уютных вечеров, а также сезон для применения необычных и эффективных домашних средств. Один из таких оригинальных лайфхаков — использование еловых иголок, залитых уксусом.

Этот метод не только экономит средства, но и вносит в домашнюю атмосферу частичку лесного аромата, оказывая при этом массу полезных функций.

Натуральное чистящее средство

Еловые иголки содержат фитонциды – природные соединения, которые обладают мощными антибактериальными свойствами. Залив иголки уксусом и настаивая их в течение нескольких недель, вы получаете эффективное и экологически чистое средство для очистки различных поверхностей. Раствор можно использовать для мытья полов, кухонных поверхностей, а также для очищения ванной и туалета.

Ароматизатор и дезодорант

Еловый уксус не только чистит, но и освежает воздух, оставляя после себя тонкий свежий аромат хвои. Это делает его отличным дополнением для использования в качестве домашнего освежителя воздуха, который можно распылять в жилых помещениях, особенно в преддверии праздников.

Средство от насекомых

Благодаря содержанию эфирных масел, еловые иголки в уксусе могут служить естественным репеллентом против насекомых. Использование такого раствора поможет отпугнуть мух, комаров и других насекомых, что особенно актуально в зимнее время, когда открытие окон минимально.

Уход за растениями

Еловый уксус можно применять и для ухода за комнатными растениями. Разбавленный раствор поможет избавить растения от вредителей, а также улучшить их общее состояние, стимулируя рост и здоровье.

Использование еловых иголок, залитых уксусом, — это не только способ минимизировать отходы после праздников, но и возможность внести в домашнее хозяйство элементы природы и устойчивости. Этот простой и доступный метод позволяет создать многофункциональное средство, которое пригодится в каждом доме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

Над Казанью был замечен самолет без опознавательных знаков: что известно

Лонгриды

день назад

«Мы должны чувствовать эту ответственность»: как в Казани встретили Рождество Христово

компании по удалению плесени в квартире

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура в Татарстане проводит проверку ДТП, которое унесло 2 жизни

Интересное в Казани

3 дня назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты

обтяжка дивана на дому цены в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате денег фирмой

Новости Татарстана

20 часов назад

Супруга погибшего бойца СВО из Татарстана смогла получить более 13 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев предупредили о новом виде мошенничества с Telegram Premium

Новости Казани

4 часа назад

Воздушное судно из Шарм-эль-Шейха не долетело до Казани
Новости Казани
3 дня назад

Каток на «Черном озере» в Казани возобновил свою работу

Территория будет работать 6 и 7 января

Новости Татарстана

час назад

В полицию явился водитель BMW сбежавший с места ДТП в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане введено временное ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал»

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 8 января был обновлен температурный рекорд

Новости Казани

17 часов назад

Казанский «Ак Барс» одержал победу
В Казани зоозащитники держали бездомных животны...
Новости Казани
5 часов назад

В Казани зоозащитники держали бездомных животных в ужасных условиях

Новости Татарстана

20 часов назад

Глава Татарстана Минниханов призвал водителей быть аккуратными за рулем

Новости Казани

22 часа назад

Над Казанью был замечен самолет без опознавательных знаков

Новости Татарстана

22 часа назад

В Лениногорске охранники клуба избили многодетного отца
Здесь нужно соли поменьше, а сюда упаковку друг...
Новости Татарстана
6 дней назад

Здесь нужно соли поменьше, а сюда упаковку другую: рассказываем, как казанцы изменили состав блюд в федеральном магазине полезного питания