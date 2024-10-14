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Чтобы котлеты таяли во рту, бабуля научила добавлять в фарш особый ингредиент: теперь готовлю только так

Котлеты — любимое блюдо многих семей, но часто ...

warball.ru

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Котлеты — любимое блюдо многих семей, но часто они выходят слишком плотными или сухими. Как же сделать их такими, чтобы таяли во рту? Моя бабушка, кулинар с многолетним опытом, поделилась своим секретом, который гарантирует мягкость и воздушность котлет.

Всё дело в одном особом ингредиенте, который не все используют, но который способен изменить вкус и текстуру блюда.

Особый ингредиент: что добавляет бабушка?

Вы, возможно, удивитесь, но секретный ингредиент — это тёртая сырая картошка. Этот простой продукт делает фарш более сочным и мягким. Картофель, обладая высоким содержанием влаги и крахмала, помогает сохранить сочность котлет, предотвращая их пересушивание при жарке.

Как правильно добавить картофель в фарш?

  1. Подготовка картофеля: возьмите одну среднюю картошку, очистите её и натрите на мелкой тёрке. Важно, чтобы картофель был свежим, не пережаренным и не вареным.
  2. Смешивание с фаршем: добавьте тёртую картошку к вашему любимому мясному фаршу (говядина, свинина или их смесь). На 500 граммов фарша достаточно одной средней картофелины.
  3. Дополнительные ингредиенты: смешайте фарш с яйцом, солью, перцем и любимыми специями. Вы также можете добавить тёртый лук и чеснок для более яркого вкуса.
  4. Формирование котлет: сформируйте котлеты обычным способом и обжарьте их на сковороде или приготовьте на пару для более диетического варианта.

Почему картофель — это лучший выбор?

Добавление картофеля не только улучшает текстуру, но и делает котлеты более лёгкими и воздушными. Благодаря крахмалу в картофеле, котлеты получают дополнительную связку, что помогает им держать форму и оставаться нежными даже после обжарки.

Теперь я готовлю котлеты только с этим секретом бабушки и результат всегда восхищает моих гостей и родных. Попробуйте этот простой трюк, и вы навсегда измените своё представление о том, какими могут быть идеальные котлеты!

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