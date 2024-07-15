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Больше не будут пускать: в РЖД введены новые правила прохода в вагон поезда

Начиная с июля 2024 года, путешествующие на скоростных поездах, включая популярный "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, встретят новые условия доступа к платформам

magmer.ru

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Начиная с июля 2024 года, путешествующие на скоростных поездах, включая популярный "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, встретят новые условия доступа к платформам. Российские железные дороги (РЖД) внедрили правила, согласно которым на платформу могут попасть только пассажиры с действительными поездными билетами.

Эти меры приняты с целью повышения безопасности в зонах посадки и высадки пассажиров. Ограничение доступа позволит усилить контроль за тем, кто может присутствовать в непосредственной близости от поездов, особенно во время коротких остановок, которые часто не превышают пяти минут. Это направлено на минимизацию потенциальных беспорядков и задержек, способствуя более организованному и быстрому посадочному процессу.

Отклики пассажиров на новые правила разделились. Многие выражают поддержку этому шагу, видя в нём возможность улучшения общей безопасности и порядка на вокзалах. Однако, существует и значительное число критиков, которые указывают на неудобства, связанные с невозможностью сопровождения близких прямо к поезду, что было традицией для многих семей.

Подобные меры уже действуют на других популярных маршрутах, включая поезда, следующие в Крым. Это свидетельствует о стремлении РЖД к созданию единых стандартов безопасности и управления пассажирскими потоками на всех направлениях своей сети.

Введение этих правил является частью более широкой стратегии РЖД по обеспечению безопасности и улучшению качества обслуживания на железнодорожном транспорте. Несмотря на разделенные мнения, основная цель изменений — сделать путешествия на поездах более предсказуемыми и комфортными для всех пассажиров.

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