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· 16+ · Екатерина Баранова

Беру банановую кожуру и натираю: не отходы, а драгоценный клад для хозяйки - вот как его применяю

Не выбрасывайте банановую кожуру — из неё можно...

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Не спешите выбрасывать банановую кожуру — она может стать отличным помощником и в быту, и в уходе за растениями.

Внутри неё скрывается множество полезных веществ, включая калий, магний и фосфор. Вот три простых и эффективных способа использовать кожуру с пользой.

1. Удобрение для сада

Банановая кожура — отличное натуральное удобрение.

Чтобы приготовить подкормку:

  • Высушите измельчённую кожуру на солнце или в духовке.
  • Замочите её в воде на ночь — получится питательный настой для полива.

Также кожуру можно закопать в землю рядом с растениями или использовать в качестве мульчи.

Ещё один вариант — добавить кожуру в компост для обогащения органики.

2. Натуральный полироль

Внутренняя часть банановой кожуры отлично справляется с чисткой:

  • Используйте её для полировки деревянной мебели, кожаных изделий и даже украшений.
  • Просто протрите поверхность кожурой, затем отполируйте мягкой тряпкой до блеска.

3. Уход за домом и кожей

  • Для кожи лица: протрите кожу внутренней стороной кожуры — это помогает снять воспаления и улучшить состояние кожи.
  • От запаха: положите кожуру в холодильник или обувь — она впитает неприятные запахи.
  • После укусов насекомых: приложите кожуру к месту укуса — это поможет снять зуд и уменьшить воспаление.

Использование банановой кожуры — не только экономично, но и экологично. Такой подход поможет с пользой перерабатывать пищевые отходы.

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