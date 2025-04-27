Бензин выходит золотым: на АЗС сегодня резко подорожало топливо
en.ru
В первые месяцы 2025 года стоимость топлива в России продолжила расти. Издание «ФедералПресс» выяснило, где в Приволжском федеральном округе цены оказались самыми высокими.
Средние цены в марте
По данным на март, в Приволжье средняя цена бензина составила 57,29 рубля за литр:
АИ-92 продавался в среднем по 54,72 рубля;
АИ-95 — по 59,29 рубля;
АИ-98 и выше — по 83,06 рубля.
Дизельное топливо стоило в среднем 67,63 рубля за литр.
Где дороже всего?
Цены в разных регионах округа в целом были похожими. Однако в некоторых местах топливо стоило немного дороже:
В Нижегородской области бензин продавался по 59,17 рубля за литр;
В Пермском крае — по 58,99 рубля.
Самая низкая стоимость бензина отмечалась в Татарстане — 55,21 рубля за литр.
Что касается дизеля:
В Пермском крае его продавали по 71,54 рубля;
В Кировской области — по 69,66 рубля;
В Удмуртии — по 69,13 рубля.
Наиболее доступное дизельное топливо также было в Татарстане — 64,92 рубля за литр, пишет fedpress.ru.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец