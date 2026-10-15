Бизнес на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань» назвал ориентир по ставке для нового инвестиционного цикла в 8–10%

14 октября на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань» участники пленарной сессии о новом инвестиционном цикле обсудили, при каких условиях компании готовы запускать проекты. Руководители ГК «Азот» и GloraX назвали ориентиры по ставке в диапазоне 8-10%. Зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун отметил, что инвесторам нужны ясные сигналы о доступе к финансированию уже сейчас.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что республика занимает третье место в стране по объёму инвестиций в основной капитал. За первое полугодие 2026 года привлечено 777,9 млрд рублей. В новом инвестиционном цикле, запуск которого обозначен руководством страны как одна из ключевых задач, цель — обеспечить рост качественных вложений в приоритетные отрасли — нефтехимию, машиностроение, биотехнологии, ИТ и искусственный интеллект, которые способствуют технологическому обновлению и долгосрочному развитию экономики. Также продолжается создание инфраструктуры для инвесторов, подготовка кадров и последовательное улучшение деловой среды. Для инвесторов в республике работают три особые экономические зоны, пять территорий опережающего развития и более 114 промышленных парков. Особым фокусом нового инвестиционного цикла становится ОЭЗ «Зелёная Долина», где планируется реализация проектов в сфере биоэкономики и глубокой переработки сырья. Системные меры по улучшению условий для бизнеса объединены в дорожную карту до 2030 года, включающую более 100 мероприятий.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун рассказал, что госкорпорация совместно с коммерческими банками, среди которых ВТБ, выдает финансирование на сотни миллиардов рублей. Эти выдачи идут по обязательствам, подписанным один-три года назад, поэтому статистика выглядит благополучно. Но решения о новых проектах, по его наблюдениям, за последние девять месяцев стали откладываться. Чтобы проекты стартовали сегодня, Корсун предлагает дать инвестору уже сейчас решение о том, что финансирование будет доступно, пусть даже начиная с 2027 года. Тогда компания сможет тратить средства на проектирование. Такой механизм пока нигде не прописан, ВЭБ.РФ обсуждает его с профильными министерствами, включая Минпромторг. Задача в том, чтобы первые, пусть небольшие, инвестиции были сделаны, а рынок подошел к моменту, когда макроэкономика позволит принимать решения о крупных вложениях, подготовленным.

Генеральный директор – председатель совета директоров ГК «Азот» Всеволод Бебутов рассказал, что группа разместила облигации примерно на 20 млрд руб. по ставке 16,5% с ежемесячным купоном и платит его в срок. На момент размещения ставка была комфортной, но для длинных инвестпроектов, по его словам, она высока: по моделям группы крупные инвестиционные проекты окупаются при ставке не более 10%. В то же время подготовка крупного проекта теперь занимает три года вместо двух, реализация стала также дольше. Ключевой проект группы («Аммоний-2») проработан: найдены технологии и собственное участие, не хватает финансирования. Ждать долго группа не может из-за контрактных сроков. Бебутов подчеркнул, что инвестору нужна определенность по перспективам ставки и рубля, и высоко оценил усилия ВТБ и ВЭБ.РФ по привлечению финансирования.

Управляющий партнер, член правления GloraX Глеб Шурпик сообщил, что комфортной для девелоперов будет ставка 8-9%, а сейчас компания размещает зеленые облигации по ставке 19,5%, что значительно выше ожиданий. По его словам, при дорогом капитале девелоперам нужно больше внимания уделять себестоимости, клиентскому сервису и структуре капитала. Но в среднесрочной перспективе четырех–пяти лет рынок, по его оценке, выйдет на новый виток развития.

Генеральный директор УК «Группа ГМС» Артем Молчанов отметил, что инвестиционная пауза есть, но ее компенсируют опорные направления: нефтегазовое оборудование, атомная и тепловая энергетика, ЖКХ. Главным стимулом роста для машиностроителей он назвал рынки, освободившиеся после ухода западных партнеров. Первые крупные машины для заводов по сжижению природного газа отгружены заказчикам, портфель заказов по такому оборудованию превысил 100 млрд руб. Портфель заказов на насосы для тепловой энергетики, по его словам, максимальный за всю историю, группа сталкивается с дефицитом мощностей. Расширение идет с помощью кредитов ВТБ со ставкой, которую субсидирует Фонд развития промышленности: в работе два проекта с объемом капвложений около 14 млрд руб. От инвестиционной программы компании в Татарстане объемом около 17 млрд руб. группа ожидает выручку более 100 млрд руб. в 2026–2027 годах. Ставка, по словам Молчанова, остается высокой даже с учетом субсидий, и он ждет ее снижения.

Резюмируя сказанное модератор сессии старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Средин отметил: «Новый инвестиционный цикл для банка — это прежде всего вопрос о том, какие проекты и отрасли привлекут капитал в ближайшие годы и какие инструменты финансирования доступны уже сейчас. Регионы с сильной производственной базой и выстроенной работой с инвесторами, как Татарстан, подходят к этому циклу с запасом устойчивости».