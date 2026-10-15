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Определены самые распространенные мошеннические схемы в отношении пенсионеров

Ольга Созонова Автор статьи
Обращения пенсионных клиентов за страховым возм...

Пресс-служба ВТБ

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Обращения пенсионных клиентов за страховым возмещением проанализировал банк ВТБ и определил наиболее распространенные способы мошенничества. Чаще всего пожилые клиенты становились жертвами социальной инженерии, установки вредоносного программного обеспечения и психологического давления со стороны злоумышленников.

Наиболее распространенной причиной обращений за выплатами остается социальная инженерия. Мошенники связываются с клиентами по телефону или в мессенджерах и под различными предлогами убеждают их перевести деньги либо передать их на сохранение.

Вторая по частоте схема – установка вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники маскируют его под популярные приложения: государственные и медицинские сервисы, программы для оплаты коммунальных услуг или банковские приложения. После установки мошенники получают доступ к данным клиента.

В 2026 году клиенты также чаще стали сталкиваться с психологическим давлением со стороны мошенников. Пожилым людям звонят или пишут, что их близкие, имущество или сбережения якобы в опасности и необходимо срочно перевести деньги, чтобы избежать негативных последствий. Такие сценарии могут длиться несколько дней, пока злоумышленники не получают доступ к средствам клиента.

«Мошенники все чаще воздействуют на эмоции: используют страх за близких, давят и не дают времени подумать. Именно поэтому пожилым клиентам особенно важно не торопиться с переводами, положить трубку и перезвонить тем, кому они доверяют. Бесплатное страхование от мошенничества для наших пенсионных клиентов – это поддержка от банка, если уберечься от мошенничества не удалось, ведь в таких моментах важно получить быструю и своевременную помощь», - отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, но задача банка - быть на шаг впереди. Среди мер — страховая защита от мошенничества, подключение самоограничений и «второй руки».

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