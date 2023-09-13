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Запущен пилотный проект: стало известно о создании ФГИС уполномоченных по правам человека

Москалькова в Казани рассказала о создании ФГИС уполномоченных по правам человека
Запущен пилотный проект: стало известно о создании ФГИС уполномоченных по правам человека

pixabay

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В рамках создания федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека был запущен пилотный проект, о чем сообщили Татьяна Москалькова - уполномоченный по правам человека в РФ - на международной научно-практической конференции.

Она заявила, что на данный момент не хватает доступности к информации об обращениях, которые пришли в регионы к уполномоченным по правам человека и к ней лично, как к уполномоченному федерального уровня. В связи с этим Москалькова и обратилась к председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину с просьбой дать возможность создать ФГИС, которая бы позволила закольцевать всех уполномоченных. Каждый специалист смог бы видеть, по каким вопросам рассматриваются обращения в разных регионах. Помимо того, она считает, что такая мера обеспечила бы большую доступность людей к возможностям и ресурсам уполномоченных по правам человека.

На создание такой системы были выделены средства, запущен пилотный проект. Москалькова подчеркнула, что ФГИС позволит видеть весь срез проблем в области прав человека, а также понимать, что уже сделано в регионе, прокуратурой, органами местного самоуправления, как подключиться к вопросу конкретно федерально уполномоченному.

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