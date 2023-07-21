«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства»: президент наградил дирижера Казани орденом Дружбы

Путин наградил дирижера оркестра Казани La Primavera Рустема Абязова орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил дирижера из Татарстана, руководителя оркестра Казани La Rpimavera Рустема Абязова Орденом Дружбы. Согласно указу, который был подписан Путиным, он награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Помимо этого, таким же знаком отметили и председателя сельхозкооператива «имени Вахитова» Нафика Хусаинова - за заслуги в сельском хозяйства. Удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и директор ООО «Полиметаллинвест-НК» Валерий Иванов.

Помимо этого, три жителя Татарстана были удостоены почетными званиями: