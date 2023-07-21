«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства»: президент наградил дирижера Казани орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил дирижера из Татарстана, руководителя оркестра Казани La Rpimavera Рустема Абязова Орденом Дружбы. Согласно указу, который был подписан Путиным, он награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Помимо этого, таким же знаком отметили и председателя сельхозкооператива «имени Вахитова» Нафика Хусаинова - за заслуги в сельском хозяйства. Удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и директор ООО «Полиметаллинвест-НК» Валерий Иванов.
Помимо этого, три жителя Татарстана были удостоены почетными званиями:
- «Заслуженный строитель РФ» - гендиректор «Татинвестгражданпроекта» Адель Хуснутдинова;
- «Заслуженные работник транспорта РФ» - машинист-инструктор локомотивных бригад моторвагонного депо Казань Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала Российских железных дорог Александр Грибов;
- «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» - ведущий инженер-механик агрофирмы «Заинский сахар» Мидхат Сахапов.