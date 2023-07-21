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· Полина Модестова

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства»: президент наградил дирижера Казани орденом Дружбы

Путин наградил дирижера оркестра Казани La Primavera Рустема Абязова орденом Дружбы
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Президент России Владимир Путин наградил дирижера из Татарстана, руководителя оркестра Казани La Rpimavera Рустема Абязова Орденом Дружбы. Согласно указу, который был подписан Путиным, он награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Помимо этого, таким же знаком отметили и председателя сельхозкооператива «имени Вахитова» Нафика Хусаинова - за заслуги в сельском хозяйства. Удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и директор ООО «Полиметаллинвест-НК» Валерий Иванов.

Помимо этого, три жителя Татарстана были удостоены почетными званиями:

  • «Заслуженный строитель РФ» - гендиректор «Татинвестгражданпроекта» Адель Хуснутдинова;
  • «Заслуженные работник транспорта РФ» - машинист-инструктор локомотивных бригад моторвагонного депо Казань Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала Российских железных дорог Александр Грибов;
  • «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» - ведущий инженер-механик агрофирмы «Заинский сахар» Мидхат Сахапов.
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