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· Полина Модестова

«За три месяца выпустили 123 тонны»: глава Татарстана посетил Алькеевский муниципальный район

Глава Татарстана Минниханов 23 июля посетил цех по производству сгущенки
«За три месяца выпустили 123 тонны»: глава Татарстана посетил Алькеевский муниципальный район

Пресс-служба Раиса РТ

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В рабочей поезде главы Татарстана Рустама Минниханов Алькеевский муниципальный район накануне, 23 июля, стал завершающим в рабочей поездке. Главная цель поездок по муниципальных районам раисом Татарстана - узнать, как обстоят дела на полях и ознакомиться с ходом уборочной кампании.

В Алькеевском районе Минниханов посетил цех по производству сгущенного молока ООО «Хузангаевское». Предприятие открылось в апреле 2023 года и за три месяца работы выпустило 123 тонны сгущенного молока.

После этого глава региона встретился с механизаторами, руководителями хозяйства, инвесторами и главами поселений Алькеевского района. Как рассказала глава района Александр Никошин, обмолочено 6,5 тыс га, а средняя урожайность составлять 30 центнеров с гектара. Он также рассказал, как в районе поддерживают семьи участников СВО.

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