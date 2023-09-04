Вырвался в последние минуты: школьники из Казани получили золото на Международной олимпиаде по информатике

Школьники из Казани получили золото на Международной олимпиаде по информатике

Валерий Родинов и Гимран Абдуллин, школьники из Казани, завоевали золотые меали на международной олимпиаде по информатике IOI-2023, сообщает пресс-служба минобрнауки РТ.

Всего в составе команды от России были два москвича и два казанца. В рамках олимпиады участникам необходимо было решить задачи в два тура - на каждый из них отводилось по пять часов. За это время они должны были решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.

Директор Высшей школы программной инженерии и руководитель центра развития IT-образования Московского физико-технического института Алексей Малеев рассказал, что по итогам первого дня самый младший, Гимран из Татарстана, смог «догнать» других участников и в последние минуты вышел в «золотую» зону.