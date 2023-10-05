Выберут волонтера года: в Татарстане принимают заявки на участие в республиканской премии

В Татарстане принимают заявки на участие в номинации «Волонтер года РТ - 2023»

На участие в республиканской премии «Добрый Татарстан» стартовал прием заявок. Жюри определят лучших среди добровольцев, команд и представителей бизнеса. Победители и лауреаты получат дипломы и ценные призы.

Заявки будут приниматься до 20 октября. Принимать участие могут добровольцы от восьми лет. В направлении «Волонтеры» будут определены лучшие среди добровольцев в сфере социальной работы, экологии, чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, туризма, событийного направления и других. Жюри также наградят юного и серебряного волонтера года. Отдельно принимаются и заявки в номинации «Волонтер года РТ - 2023». Принимать участие в премии могут и команды - волонтерские центры при вузах и ссузах, школьные отряды. В направлении «Бизнес» заявку принимают от крупных, средних и малых предпринимателей.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте, составить анкету и выполнить задание, а также прикрепить портфолио. Подробности здесь.