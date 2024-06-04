ВТБ выяснил, как россияне относятся к ипотеке с господдержкой

По данным опроса* ВТБ и банка «Открытие» в преддверии ПМЭФ-2024, 78% россиян считают, что льготная ипотека должна стать более адресной. По мнению 42%, в равной степени необходимо поддерживать индивидуальное жилищное строительство и льготные категории населения. Более трети респондентов выступают за помощь пострадавшим от бедствий и жителям новых регионов. Каждый четвертый считает, что стоит поддерживать регионы крайнего Севера, а каждый пятый – субъекты с невысокими темпами ввода нового жилья.

В ходе исследования выяснилось, что в этом году оформить кредит планируют менее четверти россиян. При этом за ипотекой намерены обратиться 6% из них. Больше всего желающих оформить жилищные кредиты проживает в Приволжском федеральном округе (10%).

Наибольшим спросом у респондентов пользуются квартиры в новостройке: такие объекты в этом году намерены купить более 44% опрошенных. Чуть более трети (36%) планируют приобрести вторичное жилье, четверть потратят полученные в банке средства на строительство или покупку загородного дома. Примерно каждый десятый собирается переехать в другой регион и купить жилье там, а 6% пока думают над тем, какой вид недвижимости выбрать.

При этом половина из тех, кто планирует оформить ипотеку, готовы воспользоваться целевым вкладом для накопления на покупку жилья в случае получения более выгодной ставки по кредиту. Законопроект о жилищных вкладах, которые должны упростить россиянам приобретение недвижимости, в настоящее время находится на рассмотрении Госдумы. Для 43% для принятия решения по целевому вкладу необходимо больше информации. И только 7% отрицательно отнеслись к идее его оформления, так как не видят в этом выгоды.

«Господдержка позволила россиянам улучшать жилищные условия даже в наиболее сложные для нашей экономики периоды, но сейчас большинство заемщиков уверены, что ее стоит сделать социально направленной. С учетом комфортности и доступности частных домов в сравнении с квартирами, особенно для семей с детьми, вполне справедливо предложение поддержать сегмент ИЖС. Тем более, пока на этом рынке спрос намного превышает предложение, что связано с его недостаточной прозрачностью и практически отсутствием крупных игроков. Безусловно, важна поддержка и отдаленных населённых пунктов, зачастую с суровыми климатическими условиями, ведь здесь наличие собственного и благоустроенного дома особенно необходимо. Очевидно, что смещение фокуса господдержки на регионы с небольшими темпами ввода нового жилья стимулирует выход туда строительных компаний и повысит качество жизни, в том числе жителей новых субъектов», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Одна из популярных льготных программ, запущенная на рынке первичного жилья в 2020 году — ипотека с господдержкой со ставкой 8% годовых — завершается 1 июля. Льготная ипотека для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний под 5% действует до конца 2024 года. Семейная программа будет продлена до 2030 года, но ее параметры развития после 1 июля пока прорабатываются профильными министерствами и ведомствами. Дальневосточная и «арктическая» ипотеки продолжат действовать до конца 2030 года, а сельская льготная программа объявлена бессрочной.

*Опрос проведен 1-12 мая 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.