Впервые за 5 лет в Казанском зооботсаду расцвела 180-летняя пальма трахикарпус

Впервые за 5 лет в оранжерее зооботсада в Казани расцвел 180-летний трахикарпус. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения в соцсети.

В природе это растение можно встретить в Гималаях, Китае и Японии, как правило, оно достигает 10–15 метров в высоту. Кроме того, трахикарпус является одним из самых морозоустойчивых пальм.

На этом дереве распускаются желтые цветки. Известно, что его невозможно вырастить в домашних условиях.

Помимо этого, в зооботаническом саду уже взошли тюльпаны, подснежники, пролески и многие другие однолетники.

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