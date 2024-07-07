Молодой человек на мопеде насмерть разбился в Свияжске
Администрация Зеленодольска
В два часа ночи 21-летний водитель мопеда и его 16-летнаяя пассажирка катались по набережной острова-града Свияжска.
По предварительной версии, молодой человек, нарушив ПДД, не справился с управлением, что привело к столкновению с фонарным столбом. Водитель скончался на месте, девушка доставлена в больницу Зеленодольска с травмами разной степени тяжести.
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