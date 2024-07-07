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Молодой человек на мопеде насмерть разбился в Свияжске

В два часа ночи 21-летний водитель мопеда и его 16-летнаяя пассажирка катались по набережной острова-града Свияжска.

Администрация Зеленодольска

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В два часа ночи 21-летний водитель мопеда и его 16-летнаяя пассажирка катались по набережной острова-града Свияжска.

По предварительной версии, молодой человек, нарушив ПДД, не справился с управлением, что привело к столкновению с фонарным столбом. Водитель скончался на месте, девушка доставлена в больницу Зеленодольска с травмами разной степени тяжести.

Ранее мы писали, что телефонного мошенника из Агрызского района обязали вернуть деньги пенсионеру из Благовещенска.

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