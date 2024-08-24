Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

В Татарстане минимальный потребительский бюджет на второй квартал 2024 года составляет 23 В118 рублей. С начала года минимальный размер оплаты труда в республике установлен на уровне 22 020 рублей, что превышает среднефедеральный показатель.

В своем обращении к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин указал, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей. В настоящее время прожиточный минимум составляет 13 135 рублей.

Однако, несмотря на эти позитивные изменения, разрыв между прожиточным минимумом, установленным на уровне 13 135 рублей, и минимальным потребительским бюджетом остается значительным. Это подчеркивает необходимость дальнейших мер для улучшения благосостояния граждан и повышения их покупательской способности. Принятые решения должны быть нацелены не только на частичное увеличение доходов, но и на создание условий для устойчивого экономического роста.

Президент России обозначил амбициозную цель повышения МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. Это заявление создает надежду на то, что государственные политики будут направлены на преодоление бедности и обеспечение достойного уровня жизни для всех россиян.