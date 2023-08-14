Владимир Путин назначил двух новых судей в Татарстане

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, в Татарстане были назначены два новых судьи. Согласно опубликованному указу на официальном интернет-портале правовой информации, Иршат Гиниятуллин, до этого занимавший должность председателя Аксубаевского районного суда Татарстана, был назначен зампредседателем городского суда Набережных Челнов на шесть лет.



Кроме того, Антон Егоров, ранее работавший помощником судьи в Верховном суде республики, также был назначен судьей Лаишевского районного суда Татарстана.