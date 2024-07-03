В Зеленодольске 3 июля дали старт строительству 4-й очереди логоцентра Ozon

3 июля 2024 года, в Зеленодольске в Технополисе "Новая Тура" прошла церемония открытия 3-й очереди и старт возведения 4-й очереди логистического центра Ozon. Известно, что в проект будет инвестировано около 7,1 млрд рублей.

На открытии выступили: