В здании мэрии Заинска проведут капремонт за 301 млн рублей

В Заинске проведут капитальный ремонт здания районной администрации, а также закупят новую мебель и оборудование. Стоимость работ составит 301,1 млн рублей. Соответствующий тендер размещён на портале госзакупок, заказчиком выступает Главстрой РТ.

Четырёхэтажное здание, где располагаются совет и исполнительный комитет Заинского района, было построено в 1978 году. Его площадь составляет 24 тысячи квадратных метров.

Согласно техническому обследованию, инженерные сети здания – системы водоснабжения, водоотведения и отопления – находятся в неудовлетворительном состоянии. В рамках ремонта их полностью заменят, обновят окна, утеплят фасад, реконструируют входную группу, отремонтируют крышу и заменят покрытие пола во всех кабинетах. В отчёте указано, что степень износа несущих конструкций и самого здания составляет 46%.

На строительно-монтажные работы выделено 163 млн рублей, закупка оборудования обойдётся в 82 млн, а около 5 млн заложено на непредвиденные расходы. Завершить реконструкцию планируется к 1 декабря 2025 года.