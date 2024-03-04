В Казани начался суд над одним из лидеров ОПГ «Мамшовские»

Верховный суд РТ начал рассматривать дело одного из участников нижнекамского ОПГ «Мамшовские». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Юрий Николаев числился в международном розыске более 15 лет, с 2008 года. Однако, сотрудники МВД обнаружили его в Перми. Задержали обвиняемого 19 апреля 2023 года.

Николаев подозревается в нескольких попытках краж с производственного комплекса «Нижнекамскнефтехим». Кроме того, он обвиняется в организации 2-х убийств и в незаконном хранении оружия. Вину участник группировки признал.

Напомним, что указанную преступную организацию начали задерживать в 2009 году. Ее лидер был задержан в 2011 году и в дальнейшем приговорен к 20 годам заключения.