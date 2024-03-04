В Казани начался суд над одним из лидеров ОПГ «Мамшовские»
Бизнес Online
Верховный суд РТ начал рассматривать дело одного из участников нижнекамского ОПГ «Мамшовские». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».
Юрий Николаев числился в международном розыске более 15 лет, с 2008 года. Однако, сотрудники МВД обнаружили его в Перми. Задержали обвиняемого 19 апреля 2023 года.
Николаев подозревается в нескольких попытках краж с производственного комплекса «Нижнекамскнефтехим». Кроме того, он обвиняется в организации 2-х убийств и в незаконном хранении оружия. Вину участник группировки признал.
Напомним, что указанную преступную организацию начали задерживать в 2009 году. Ее лидер был задержан в 2011 году и в дальнейшем приговорен к 20 годам заключения.