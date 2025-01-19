В Ютазинском районе Татарстана произошло столкновение легковушки с локомотивом
пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
Сегодня, 19 января, между Уруссу и Ютаза, произошло ДТП с машиной марки Opel и составом поезда. Сообщениемподелилась пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Начато расследование подробностей случившегося.
Как сообщает «Татар-информ», по итогам ДТП пострадавших нет: водитель и пассажир машины избежали серьезных травм.
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