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В Татарстане замечены первые клещи: куда обращаться при укусе

Боррелиоз проявляется в виде красного кольца

pixabay.com

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Медики напомнили о рисках укусов клещей и мерах защиты. Из-за ранней весны в этом году клещи активизировались раньше. В 2023 году в Татарстане зафиксировано почти 13 тысяч обращений после укусов.

Анна Алешина из Роспотребнадзора рассказала, что сезон активности начинается при температуре выше +10 градусов — обычно с середины апреля. Пик приходится на май–июнь, затем — спад, но в августе возможен повторный рост до конца октября. В этом году клещи активизируются раньше, особенно в местах без снега. Больше всего их в лиственных лесах и вдоль тропинок.

Обработка парков от клещей обычно стартует в мае, но из-за раннего тепла может начаться раньше. Рекомендуется носить светлую закрытую одежду, использовать репелленты и проверять тело и домашних животных после прогулок — особенно голову, шею, подмышки и пах.

Эффективной профилактикой энцефалита является вакцинация. Тем, кто не привился осенью, следует начать курс в марте — иммунитет формируется через две недели после второго укола. В этом году вакцину планируют получить свыше 15 тысяч человек.

Инфекционист Елена Хасанова отметила, что клещи переносят энцефалит и боррелиоз. Энцефалит — тяжёлое вирусное заболевание, поражающее нервную систему, передаётся при укусе и через молоко заражённых животных. Болезнь проходит в две фазы: сначала лихорадка, слабость и боли, затем — симптомы менингита, судороги, возможны осложнения и смерть.

Боррелиоз проявляется в виде красного кольца (мигрирующей эритемы) на коже. При появлении пятна требуется срочное лечение антибиотиками. Без терапии болезнь может поразить суставы, сердце и нервную систему. Вакцины нет, основная защита — предотвращение укусов.

При укусе клеща желательно обратиться в травмпункт. Если это невозможно — аккуратно удалить паразита, не сдавливая, и продезинфицировать место. Клеща следует отнести на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии в Казани (ул. Сеченова, 13а, каб. 201). Если он окажется заражён, потребуется приём антибиотиков, пишет «Татар-информ».

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