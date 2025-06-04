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Годовалый ребенок оказался в больнице после ДТП на Горьковском шоссе в Казани

После удара Лада Калина врезалась в металлическ...

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3 июня 2025 года в 18:55 на Горьковском шоссе в Казани, неподалеку от опоры ЛЭП К-108, произошло ДТП с участием грузового автомобиля МАН TGS с прицепом Кроне. За рулём грузовика находился 58-летний мужчина из Ижевска с 40-летним водительским стажем. Он двигался по Горьковскому шоссе в сторону улицы Можайского, но нарушил п. 10.1 ПДД, выбрав слишком высокую скорость, что привело к столкновению с автомобилем Лада Калина. За рулём Лады находился мужчина 1997 года рождения, ехавший в том же направлении слева.

После удара Лада Калина врезалась в металлическое ограждение, а грузовик МАН выехал на встречную полосу.

В результате ДТП:

  • Водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
  • Пассажирка Лады, женщина 2002 года рождения, также пострадала, но после оказания первой помощи была отпущена.
  • Годовалый мальчик, пассажир Лады, получил травмы и был госпитализирован в реанимацию ДРКБ.

К счастью, ребёнок находился в детском удерживающем устройстве, что помогло снизить тяжесть травм и спасло его жизнь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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