Жительница Челнов обвиняется в применении насилия в отношении полицейских

По данным следствия, 5 апреля 2025 года в поселке ЗЯБ обвиняемая находилась в подъезде дома в нетрезвом виде и нарушала порядок. Прибывшие на место полицейские столкнулись с сопротивлением с её стороны: она использовала силу против двоих стражей порядка, а на третьего замахнулась двумя ножами, но была остановлена.

После утверждения обвинительного заключения дело было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее мы писали о том, что татарстанец обвиняется в совершении разбойного нападения.