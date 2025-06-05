Священник Максим Портнов рассказал, как часто в году нужно посещать кладбище
Екатерина Елисеева
Вопрос о том, как часто следует посещать кладбище, прокомментировал настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, священник Максим Портнов, в интервью для aif.ru.
Он отметил, что люди часто оказываются в двух крайностях: кто-то совсем не посещает кладбище, а кто-то делает это слишком часто, иногда каждую неделю.
Священник пояснил, что можно ориентироваться на церковные традиции. В частности, рекомендовано посещать могилу усопшего в день его рождения и в день смерти. Также есть Родительские субботы, которых не так много в году, и в итоге человек может посещать кладбище примерно десять раз в год.
Кроме того, священник подчеркнул, что в такие важные церковные праздники, как Пасха и Светлая Седмица, посещение кладбища не предусмотрено.
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