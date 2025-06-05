Житель Челнов умер в парке на глазах у сестры

Жительница Набережных Челнов стала свидетельницей трагического происшествия в парке, когда на ее глазах скончался 67-летний брат. Эта информация была подтверждена источником KazanFirst.

По словам женщины, она пошла на прогулку в Прибрежный парк с родственником. В какой-то момент пенсионеру стало плохо, и он упал. Несмотря на усилия медиков, которые прибыли на место происшествия, реанимировать мужчину не удалось, и они констатировали смерть. Причины и обстоятельства трагедии будут установлены судмедэкспертами.

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