Мусульманам Татарстана рассказали о правилах празднования Курбан-байрама

Мусульмане Татарстана готовятся к празднику Курбан-байрам, который пройдет 6 июня. Одной из главных традиций этого дня является жертвоприношение овец, коз, коров и верблюдов.

По исламским традициям мясо жертвенного животного нельзя продавать. Оно должно быть использовано для еды, раздано родственникам или передано нуждающимся.

Шкуру животного рекомендуется использовать по назначению или утилизировать, закопав в землю. Кости можно либо утилизировать, либо отдать собаке, если их не планируется использовать.

Кровь животного также должна быть закопана в землю. Если в утробе жертвенного животного обнаружен плод с признаками жизни, его также следует принести в жертву в соответствии с нормами, пишет "Реальное время".