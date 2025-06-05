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Мусульманам Татарстана рассказали о правилах празднования Курбан-байрама

Одной из главных традиций этого дня является же...

pixabay

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Мусульмане Татарстана готовятся к празднику Курбан-байрам, который пройдет 6 июня. Одной из главных традиций этого дня является жертвоприношение овец, коз, коров и верблюдов.

По исламским традициям мясо жертвенного животного нельзя продавать. Оно должно быть использовано для еды, раздано родственникам или передано нуждающимся.

Шкуру животного рекомендуется использовать по назначению или утилизировать, закопав в землю. Кости можно либо утилизировать, либо отдать собаке, если их не планируется использовать.

Кровь животного также должна быть закопана в землю. Если в утробе жертвенного животного обнаружен плод с признаками жизни, его также следует принести в жертву в соответствии с нормами, пишет "Реальное время".

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