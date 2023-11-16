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В Татарстане за 2023 год уволилось 168 врачей

В Татарстане за 2023 год уволилось 168 врачей

medobr.com

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В Татарстане за первые 10 месяцев 2023 года уволилось 168 врачей, из числа которых обратно никто не вернулся. Такими данными поделился Ильдар Фатихов, замминистра здравоохранения республики.

Фатихов добавил, что большая часть врачей увольняются для перерасчета пенсии, так как для официально трудоустроенных работников она не индексируется. И после этого многие медики возвращаются на свои рабочие места обратно.

Кроме того, на заседании Госсовета депутат отметил, что в прошлые годы врачи активнее покидали свои рабочие места. Так например, в 2021 году уволилось 281 медработника, в 2022 - 327. А в 2023 году, наблюдается снижение «тренда увольнения врачей».

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