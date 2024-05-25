В Татарстане в логоцентры маркетплейсов вложили 9,4 млрд

На Муниципальном инвестиционном форуме в Иннополисе глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина заявила, что вложено примерно 9,4 млрд рублей в объекты российских онлайн-площадок в Татарстане.



Логистический центр Ozon привлек инвестиции в размере 5,4 млрд рублей, а Wildberries – свыше 4 млрд.



Оба проекта реализованы в Зеленодольском районе, который стал фокусом развития электронной коммерции благодаря своей логистике и удобному расположению относительно различных видов транспорта.