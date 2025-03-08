В Татарстане в 2025 году зарегистрировано уже 46 тысяч предпринимателей женщин

На начало 2025 года в Татарстане зарегистрировано более 110 тысяч индивидуальных предпринимателей, из которых около 46 тысяч — женщины. Кроме того, более 142 тысяч женщин имеют статус самозанятых. Такой активный вклад женского населения в бизнес стал возможен благодаря мерам поддержки, реализуемым в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и соответствующих федеральных инициатив.

По словам Мидхата Шагиахметова, Вице-премьера и министра экономики Татарстана, в республике около 190 тысяч женщин ведут бизнес как ИП или самозанятые. Женщины активно работают в таких областях, как креативные индустрии, инновации, технологические решения, социальный и семейный бизнес. Задача власти — поддерживать эту активность, предоставляя необходимые инструменты и знания для старта, развития и масштабирования бизнеса через государственные программы и инициативы.

Благодаря поддержке в рамках национального проекта предпринимательницы Татарстана получают ресурсы и знания для успешного начала и развития своих проектов. В преддверии Международного женского дня Министерство экономики Татарстана представило «истории успеха» женщин в предпринимательстве.

Женщины традиционно выбирают социальную сферу, бьюти-индустрию и образование, но также растет количество женщин-предпринимателей в других секторах экономики, включая производство.