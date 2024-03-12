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В Татарстане среди проголосовавших разыграют три новых Lada Vesta

В Татарстане среди проголосовавших разыграют три новых Lada Vesta

LADA

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Вице-премьер Татарстана Лейлой Фазлеевой сообщила, что среди избирателей, пришедших на выборы с 15 по 17 марта, будут разыграны три автомобиля Lada Vesta.

Для участия в розыгрыше необходимо отдать свой голос на избирательном участке, получить специальный браслет для проголосовавших, сделать семейное фото около участка с этим браслетом и опубликовать его в социальной сети ВКонтакте с 8 утра 15 марта до 20 часов 17 марта с определенными хештегами. Розыгрыш будет проводиться в три этапа, где в каждый из дней будет выбран новый победитель, который станет владельцем нового автомобиля.

Кроме того, по браслетам, выданным на избирательных участках, можно принять участие в фестивале «Всей семьей на выборы» в «Ак Барс Арене». В рамках фестиваля будут выступления различных артистов, таких как Салават, Гузель Уразова, Ваня Дмитриенко, Хабиб и Хор Турецкий.

Также участники смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно с использованием браслета с 15 по 17 марта.

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