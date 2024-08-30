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· 16+ · Алина Алмакаева

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда

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На станции Зеленый Дол Горьковской железной дороги в Татарстане произошел инцидент, связанный с сходом с рельсов вагона грузового поезда. Это событие произошло 29 августа в 21:58. По информации пресс-службы ГЖД, никто не пострадал, и движение поездов продолжалось по соседнему пути, что позволило избежать серьезных задержек.

Тем не менее, несколько поездов задержались на период от 20 минут до 1 часа 13 минут. Для устранения последствий схода с рельсов на место происшествия был направлен восстановительный поезд со станции Канаш.

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