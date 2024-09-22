В Татарстане прогнозируют сильные морозы до -2 градусов

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием. По прогнозам метеорологов, в понедельник, 23 сентября, температура в некоторых районах республики может опуститься до -2 градусов по Цельсию.



Это не единственное предостережение: по информации из различных источников, на юге и востоке Татарстана в четверг, 26 сентября, ожидаются заморозки в пределах от 0 до -3 градусов.

Необычное для сентября похолодание заставляет жителей региона готовиться к возможным последствиям. Местные власти настоятельно призывают граждан быть внимательными на дорогах, так как замерзающий дождь может создать гололедицу. Садоводы и огородники также должны позаботиться о своих растениях, укрывая их от неожиданных ночных заморозков.

Тем не менее, как отмечают метеорологи, потепление ожидается ближе к концу месяца, что вселяет надежду на стабильность и возвращение комфортных температур. В это время года обычно приятно и солнечно, и татарстанцы с нетерпением ждут возвращения бабьего лета.