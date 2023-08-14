Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане поймали антиквара, который воровал у ветеранов

Татарстанский антиквар сбывал краденые медали
В Татарстане поймали антиквара, который воровал у ветеранов

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В Татарстане поймали антиквара, которого заподозрили в хищении наград. По данным МВД России, мужчина подозревается в хищении редких наград. Их он получал из открытых источников о награжденных орденом Дружбы народов РСФСР, в основном бывших сотрудников производственного объединения «Татнефть».

Под предлогом сбора информации для статьи, антиквар обращался к владельцам наград или их потомкам и просил показать медали. После чего, он подменял оригинальный орден на копию.

Мужчина продавал краденое через интернет. Как сообщается в МВД, вор уже продал орден Героя Советского Союза, ордена Славы, орден Александра Невского, медали «За отвагу».

Стоит отметить, что при обыске были изъяты 43 различные государственные награды и антикварное оружие.

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