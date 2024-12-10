В Татарстане планируют отказаться от мигрантов в экономике

В РТ в следующем году могут запретить хозяйственным предприятиям региона привлекать мигрантов к работе в некоторых областях, среди них такси, финансовые услуги, бухгалтерия и ремонт техники. В настоящее время проект указа раиса Татарстана Рустама Минниханова проходит экспертизу.

В документе говорится, что в 2025 году власти планируют установить запрет на привлечение хозсубъектами, которые осуществляют работу в РТ, иностранцев, трудящихся на основании патентов.

Организациям дали 3 месяца, чтобы привести в норму число используемых ими иностранных сотрудников.

Ранее мы писали о том, что в Казани специалисты ликвидировали свалку строительных отходов у детсада. Местные жители обратились в Министерство экологии Республики Татарстан.

Исполнительному комитету Казани эксперты направили предостережение.