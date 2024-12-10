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В Казани ликвидировали свалку стройотходов у детсада

Исполнительному комитету Казани эксперты направ...

Екатерина Елисеева

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В региональной столице Татарстана на пр. Победы около детского сада №50 была найдена свалка строительных отходов. Местные жители обратились в Министерство экологии РТ.

Сотрудники Центрального управления организовали выездное обследование, которое зафиксировало нарушение. Общая площадь мусора - 50 "квадратов", а объём - 40 кубометров.

Исполнительному комитету Казани эксперты направили предостережение о том, что такие действия недопустимы. Сейчас территория очищена.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане учительница силой заставила школьницу смыть стрелки с глаз. Стало известно, что видеоролик сняла бывшая ученица учебного заведения.

Прокуратура города Бугульма начала проверку после появления видеоматериала. В ходе проверки будут оценены действия педагога и, возможно, руководства учебного заведения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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