Предоставляется на поддержку передовых инженерных школ: три вуза Татарстана получат гранты
Екатерина Кузьминых
Правительством Татарстана был учрежден грант «Поддержка программ развития передовых инженерных школ» на 2023 год. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Грант были выделены трем вузам республики: Казанскому федеральному университету, Казанскому национальному исследовательскому технологическому университету и Университету Иннополис. Все три вуза получат в этом году по 200 миллионов рублей из бюджета республики.
Грант предоставляется на поддержку передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, направленными на развитие инженерной подготовки, прорывные разработки и исследования в приоритетных областях технологического развития страны.