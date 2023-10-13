Предоставляется на поддержку передовых инженерных школ: три вуза Татарстана получат гранты

Три вуза Татарстана получат гранты по 200 миллионов на развитие передовых инженерных школ

Правительством Татарстана был учрежден грант «Поддержка программ развития передовых инженерных школ» на 2023 год. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Грант были выделены трем вузам республики: Казанскому федеральному университету, Казанскому национальному исследовательскому технологическому университету и Университету Иннополис. Все три вуза получат в этом году по 200 миллионов рублей из бюджета республики.

Грант предоставляется на поддержку передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, направленными на развитие инженерной подготовки, прорывные разработки и исследования в приоритетных областях технологического развития страны.