В Татарстане ожидается сильная метель с дождем
РБК
27 марта в Татарстане ожидается значительное количество осадков в виде дождя, мокрого снега в объеме 15-30 мм за сутки. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Прогнозируется сильный ветер с северным направлением, скорость которого может достигать до 23 м/с. В некоторых районах региона может быть метель с ухудшением видимости до 500-1000 метром.
На дорогах может образоваться сильный гололед, снежная каша и накаты. Водителям следует быть внимательнее.
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