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· Артем Акчурин

В Татарстане ожидается сильная метель с дождем

В Татарстане ожидается сильная метель с дождем

РБК

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27 марта в Татарстане ожидается значительное количество осадков в виде дождя, мокрого снега в объеме 15-30 мм за сутки. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется сильный ветер с северным направлением, скорость которого может достигать до 23 м/с. В некоторых районах региона может быть метель с ухудшением видимости до 500-1000 метром.

На дорогах может образоваться сильный гололед, снежная каша и накаты. Водителям следует быть внимательнее.

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