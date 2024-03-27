В Татарстане ожидается сильная метель с дождем

27 марта в Татарстане ожидается значительное количество осадков в виде дождя, мокрого снега в объеме 15-30 мм за сутки. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется сильный ветер с северным направлением, скорость которого может достигать до 23 м/с. В некоторых районах региона может быть метель с ухудшением видимости до 500-1000 метром.



На дорогах может образоваться сильный гололед, снежная каша и накаты. Водителям следует быть внимательнее.