В Татарстане направили 96 млн рублей на восстановление лесов

В 2023 году на реализацию проекта «Сохранение лесов» было направлено 96,2 млн рублей. Средства пошли на проведение работ, связанных с восстановлением лесов, формированием запасов семян и закупкой необходимой техники. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Равиль Кузюров во время брифинга в правительстве страны.

Извсей суммы 94 млн рублей были выделены на лесовосстановительные работы, 844 тысячи рублей – на формирование запасов семян, а 1,3 млн рублей – на приобретение специализированной техники и оборудования для борьбы с лесными пожарами и культивации лесов.

Согласно словам Равиля Кузюрова, плановые задачи были выполнены полностью. Общая площадь, на которой были проведены работы по восстановлению лесов, составила 3,6 тысяч гектаров.