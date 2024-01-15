В Татарстане на выборах президента применят электронные устройства подсчета голосов

Во время проведения выборов Президента России в Татарстане применят 44 комплекса обработки избирательных бюллетеней. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Нефедов.

Это позволит повысить гласность и открытость выборов. Кроме того, удастся понизить прямое участие человека при подведении итогов.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что подобное количество КОИБов были применены на выборах депутатов Госудумы.



Ранее, Фарид Мухаметшин отказался называть имя возможного преемника на пост спикера Госсовета РТ.