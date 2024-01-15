Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане на выборах президента применят электронные устройства подсчета голосов

Подписаться в Telegram

Во время проведения выборов Президента России в Татарстане применят 44 комплекса обработки избирательных бюллетеней. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Нефедов.

Это позволит повысить гласность и открытость выборов. Кроме того, удастся понизить прямое участие человека при подведении итогов.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что подобное количество КОИБов были применены на выборах депутатов Госудумы.

Ранее, Фарид Мухаметшин отказался называть имя возможного преемника на пост спикера Госсовета РТ.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани умер бывший директор муниципального дорожного предприятия

Полезное

10 часов назад

Казанские дети могут записаться на бесплатное занятие по балету и попасть на сцену с настоящими балеринами

службы дезинфекции от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В 2023 году в РТ отстранили 13 арбитражных управляющих

Полезное

3 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

фотосессия с авто в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Стали известны предварительные причины пожара в «Астории»

Новости Татарстана

22 часа назад

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Нижнекамской ТЭЦ-2

Новости Татарстана

6 часов назад

Десятки тысяч земель заберут у инвестфонда ради дороги

Новости Татарстана

23 часа назад

Минниханов принял участие в популярном тренде о путешествиях

Новости Татарстана

9 часов назад

В Зеленодольском районе «Эссен» выкупил ТЦ «Радужный»
Лонгриды
час назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане на выборах президента применят электронные устройства подсчета голосов

Полезное

10 часов назад

Казанские дети могут записаться на бесплатное занятие по балету и попасть на сцену с настоящими балеринами

Новости Татарстана

час назад

Во время проведения «Игр будущего» ограничат движение по некоторым улицам

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане в 146 раз выросла заболеваемость корью
«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане
Лонгриды
4 дня назад

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

Новости Татарстана

3 часа назад

Десятки домов в Нижнекамске остались без горячей воды

Новости Татарстана

6 часов назад

Десятки тысяч земель заберут у инвестфонда ради дороги

Новости Татарстана

7 часов назад

Гости Казани потратили почти миллиард рублей за новогодние праздники
“Чтобы инвестиции приносили доход, следуйте алгоритму”: почему стоит инвестировать в недвижимость?
Интересное в Казани
5 дней назад

“Чтобы инвестиции приносили доход, следуйте алгоритму”: почему стоит инвестировать в недвижимость?