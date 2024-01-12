Мухаметшин отказался называть имя возможного преемника на пост спикера Госсовета РТ

Фарид Мухаметшин, председатель Госсовета РТ, заявил о том, что еще не определился, станет ли он снова выдвигать свою кандидатуру на должность спикера. Политик отметил, что его решение может зависеть от ситуации. Выборы в Госсовет пройдут 8 сентября 2024 года.





Мухаметшин отметил, что у него много раздумий по этому поводу и решение он будет принимать ближе к сентябрю.В то же время Мухаметшин отказался назвать имя своего преемника, если все-таки решит не выдвигаться на новый срок в качестве председателя Госсовета РТ. По его словам, в республике имеется много достойных кандидатов.