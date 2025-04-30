В Татарстане дерево насмерть придавило мужчину во время шторма

В Бугульме дерево упало и придавило мужчину во время шторма. Об этом сообщает телеграм-канал КазаньДА | Новости Казани.

Трагедия произошла сегодня, 30 апреля. В момент, когда дерево упало из-за сильного ветра, под ним оказался прохожий. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.

Погода сейчас непредсказуемая — будьте крайне осторожны на улице, особенно вблизи деревьев и неустойчивых конструкций.

Напомним, ранее стало известно, что до конца дня на территории Татарстана действует штормовое предупреждение. Ожидается, что ветер будет с порывами до 25 метров в секунду.