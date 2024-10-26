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В Татарстане 3302 семьи получили оставшуюся часть маткапитала по нацпроекту «Демография»

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Более 3000 семей в Татарстане смогли воспользоваться оставшейся частью материнского капитала благодаря реализации национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда Российской Федерации.

Идея о возможности единоразовых выплат из остатка материнского капитала была озвучена на встрече Президента России Владимира Путина с финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», которая состоялась 8 июля 2024 года, в День семьи, любви и верности. Ранее такой возможности у граждан не было. После этого в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и другие нормативные акты были внесены изменения. Принятое постановление является частью работы по реализации этих поправок.

В Татарстане около 18 000 семей имеют право подать заявление на получение выплаты. Общая сумма выделяемых средств на эти цели превышает 50 миллионов рублей. Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление через портал Госуслуг, в клиентской службе Отделения Социального фонда Татарстана или в МФЦ.

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, а перевод средств осуществляется в течение 5 дней. Деньги поступят на указанный в заявлении банковский счет. Размер выплаты соответствует фактической оставшейся сумме на сертификате, но не может превышать 10 тысяч рублей. Если остаток капитала выше этой суммы, выплата не производится.

Отделение СФР по Республике Татарстан осуществляет выплаты неиспользованной части материнского капитала вне зависимости от возраста детей и материального положения семьи. Владельцы сертификатов могут узнать точную сумму оставшихся средств через личный кабинет на портале Госуслуг или обратившись в клиентскую службу Отделения Соцфонда Татарстана или МФЦ.

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