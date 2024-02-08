В сети появились правила фотографирования с Мизулиной в Казани

Встреча студентов и школьников с главой Лиги безопасности интернета Екатериной Мизулиной в Казани будет проходить под строгим наблюдением организаторов, которые установили ряд ограничений для участников. На встречах 9 и 10 февраля запрещено создавать давку и необходимо проявлять уважение друг к другу.





Во время фотографирования также действуют определенные правила: школьникам и студентам следует подходить с уже подготовленным телефоном, оборудованным камерой или приложением Telegram для записи видеосообщений. Автографы от Екатерины Мизулиной младшей можно получить на специально подготовленных открытках, которые будут предоставлены заранее.Подарки от жителей Казани будут проходить досмотр, чтобы обеспечить безопасность мероприятия. Организаторы строго запретили использование фраз «можно записать кружок?» или «можно фото», чтобы избежать недоразумений. Все эти меры направлены на обеспечение порядка и комфорта на встрече с главой Лиги безопасности интернета.