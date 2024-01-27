Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В РТ потратят 2,1 млрд рублей на покупку жилья льготникам

Подписаться в Telegram

Квартиры дадут 930 детям-сиротам, 84 молодым семьям, а также шести лицам, которые переселились с Крайнего Севера и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. На обеспечение жильем детей-сирот будет выделено 1,7 млрд рублей, включая 169,4 млн рублей из федерального бюджета. Поддержка молодым семьям оценивается в 133,3 млн рублей.

Для лиц, пострадавших в результате Чернобыльской трагедии, выделено 10,3 миллиона рублей, а для трех переселенцев — 7,2 миллиона рублей. Еще 2,3 млн рублей будет направлено на приобретение жилья для переселенца с Крайнего Севера.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Жителей не устраивают высокие ценны на курорте «Свияжские холмы»

Гид по скидкам Казани

день назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

обработка от борщевика цены московская область

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в тариф могут включить долги «профессиональных неплательщиков»

Интересное в Казани

2 дня назад

Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу

обучение трейдингу с нуля в Новосибирске

Новости Татарстана

20 часов назад

«Автодор» сообщил о бесплатном проезде по трассе М-12

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась врач и заведующая поликлиникой №5 Галина Моисенко

Новости Татарстана

день назад

Иранские автомобили Saipa предложили собирать в Татарстане

Новости Татарстана

23 часа назад

Минниханов высказался о количестве преступлений среди мигрантов

Новости Татарстана

день назад

В СК Татарстана заговорили о проблеме преступности в миграционной сфере
Лонгриды
2 дня назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

14 минут назад

В РТ потратят 2,1 млрд рублей на покупку жилья льготникам

Гид по скидкам Казани

день назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

Новости Татарстана

59 минут назад

На нескольких улицах Казани ограничат движение на несколько месяцев

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане проживают 87 жителей блокадного Ленинграда

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
7 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

4 часа назад

В Нижнекамске провели научную конференцию для школьников со всего Татарстана

Новости Казани

4 часа назад

В Казани хотят создать открытый летний бассейн на Кировской дамбе

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане построили 12% жилья от плана
Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха
Интересное в Казани
4 дня назад

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха