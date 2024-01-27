В РТ потратят 2,1 млрд рублей на покупку жилья льготникам

Квартиры дадут 930 детям-сиротам, 84 молодым семьям, а также шести лицам, которые переселились с Крайнего Севера и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. На обеспечение жильем детей-сирот будет выделено 1,7 млрд рублей, включая 169,4 млн рублей из федерального бюджета. Поддержка молодым семьям оценивается в 133,3 млн рублей.

Для лиц, пострадавших в результате Чернобыльской трагедии, выделено 10,3 миллиона рублей, а для трех переселенцев — 7,2 миллиона рублей. Еще 2,3 млн рублей будет направлено на приобретение жилья для переселенца с Крайнего Севера.