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В РТ хотят запретить открытую выкладку алкоголя в магазинах

Несмотря на формальный запрет на продажу алкого...

pixabay

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Депутат Ильдар Шамилов предложил внести изменения в законодательство, касающиеся порядка размещения алкогольной продукции в торговых точках. Цель инициативы — снизить влияние спиртного на подростков и не допустить, чтобы оно воспринималось как привычный элемент взрослой жизни. В пояснительной записке к проекту указано, что это также должно способствовать созданию безопасной и здоровой среды для подрастающего поколения.

За нарушение предлагаемых правил предусмотрены штрафы:

- для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч;
- для компаний — от 100 до 150 тысяч рублей.

Шамилов в качестве обоснования приводит данные республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. По их сведениям, количество случаев алкогольных отравлений среди подростков в Татарстане растёт: в 2020 году было зафиксировано 51, в 2023 — уже 89, а в 2024 — 77. Всего за пять лет — 357 случаев, из которых три закончились летальным исходом.

Несмотря на формальный запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, его потребление среди подростков остаётся высоким. В документе также приводится статистика административных правонарушений: в 2024 году по статьям 20.21 и 20.22 КоАП РФ зарегистрировано 258 и 363 случая соответственно.

Авторы законопроекта считают, что действующие ограничения недостаточны. Они отмечают, что открытая выкладка алкоголя на полках продовольственных магазинов формирует у подростков ложное представление о допустимости его употребления, что может привести к росту отравлений и правонарушений.

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