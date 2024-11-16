В Нижнекамске неизвестный с охотничьим ножом напал на людей у детского сада

В Нижнекамске произошло нападение с использованием холодного оружия.

По информации Telegram-канал Mash Iptash, инцидент произошёл возле детского сада «Капельки». Неизвестный мужчина, вооружённый охотничьим ножом, остановил автомобиль и стал угрожать водителю. Однако водитель сумел дать отпор. Он предупредил воспитателей детского сада, чтобы они не выводили детей на улицу.

Вскоре нападавшего задержали. Им оказался 36-летний Андрей С., который, по сообщениям, находился под воздействием запрещённых веществ. Против него возбудили административное дело.